Cosco køber milliardandel af associeret logistikselskab

Det statskontrollerede kinesiske containerrederi Cosco Shipping styrker sine aktiviteter inden for logistik ved at købe 13,5 pct. af virksomheden Cosco Shipping Supply Chain, der er en del af Cosco Shipping Logistics.

Aktieposten repræsenterer en værdi på 171,4 mio. dollar eller 1,291 mia. kr., og målet med opkøbet er at bringe Cosco Shipping i overensstemmelse med trends inden for den globale handel og at ”fremme virksomhedens forbedring af sit netværk for end-to-end-service” og dens integrerede logistik.