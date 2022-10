Mangel på lastbilchauffører får Maersk til at vælge toget

Mangel på lastbilchauffører i Europa får nu Maersk til at åbne en jernbaneforbindelse mellem Storbritannien og Spanien for transport at kølevarer og almindeligt gods.

Ifølge en pressemeddelelse vil ruten gå fra Valencia i Spanien til Barking i det østlige London med tre ugentlige afgange med fokus på frugt og grøntsager fra Spanien og med kapacitet for almindeligt gods på turen tilbage fra London.