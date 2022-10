Containerrederierne har aflyst 48 sejladser op til Kinas Golden Week

Spotraterne på containermarkedet har længe været i frit fald, og fået afskibere og andre aktører til at rette fokus mod, hvor mange sejladser, som rederierne planlægger at annullere for at holde hånden under raterne.

Selv om containerrederierne så sent som i fredags, dagen før at de kinesiske feriedage, Golden Week, begyndte - havde oplyst, at de ville aflyse 48 sejladser, blank sailings, så er kapaciteten stort set uændret, skriver Sea-Intelligence.