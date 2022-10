Skyhøje gaspriser lægger økonomisk pres på rederier med LNG-drevne skibe

De containerrederier, der har satset på såkaldte dual-fuel LNG-skibe som en overgangsløsning i den grønne omstilling følger helt sikkert med i den verserende energikrise, der har skubbet gaspriserne op på et historisk højt niveau.

De seneste tal for bunkerpriser i Rotterdam Havn viser ifølge Ship & Bunkers database, at et ton almindelig fuel oil, IFO380, d. 27 september kostede 416 dollar. På samme dato i samme havn kostede et ton LNG 2.870 dollar.