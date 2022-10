Besætningsmedlemmer mister livet til madforgiftning på vej til Kina

Fredag udsendte et fragtskib, der sejler under kinesisk flag, et nødråb som følge af, hvad der mistænkes at være en seriøs madforgiftning blandt skibets besætning.

Ifølge Reuters har mindst 12 af skibet Wu Zhou 8’s besætningsmedlemmer mistet livet, mens yderligere ni nu er blevet hentet af vietnamiske helikoptere.