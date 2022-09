Maersk afviser klage fra afskibergruppe i strid om 180 mio dollar

Afskiberne i sammenslutningen U Shippers Group, der har klaget over Maersk til de amerikanske søfartsmyndigheder FMC, har ikke nogen sag.

Det skriver Maersk i et svar til FMC, Federal Maritime Commission, efter U Shippers Group har klaget over det danske selskab for angiveligt ikke at have overholdt en servicekontrakt og for brud på den amerikanske shippinglov, Shipping Act.