Containermarkedet er gået betydeligt ned i gear i september - fragtrater dykker fortsat

De tektoniske plader på containermarkedet, der gennem to år har leveret skyhøje fragtrater og rekordindtjening til containerrederierne, bevæger sig tilsyneladende hurtigere og mere dramatisk.

Nye tal fra Clarksons Research varsler, at containermarkedet, som i flere måneder har været i gang med at kølne af efter to års rekordindtjening, i september tilsyneladende er gået endnu mere ned i tempo.