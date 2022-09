Maersks CFO forventer ikke at se containerraterne kollapse

Containermarkedet er ikke på vej mod et ratekollaps, som det ellers som ofte er tilfældet efter en af de cykliske opture.

Det vurderer Maersks CFO Patrick Jany, der over for Børsen nedtoner risikoen for, at fragtraterne vil falde til helt uholdbare niveauer i de kommende år, hvor post-corona efterspørgslen daler og rederierne får leveret en masse nye og store skibe.