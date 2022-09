USA vil stramme shipping-lov og indføre kæmpe bøder i krænkelsessager

Et nyt lovforslag, der giver den amerikanske søfartsmyndighed, US Coast Guard, mulighed for at udskrive kæmpe bøder i krænkelsessager, kan blive en alvorlig økonomisk hovedpine for rederier som Maersk, der opererer i amerikanske farvande.

Der kan blive tale om dagbøder på 50.000 dollar, hvis et rederi ikke indberetter sager om mulige krænkelser af medarbejdere på skibe, eller hvis indberetningerne sker for sent.