Rederierne ventes at skrue op for aflyste sejladser efter Golden Week

Containerrederierne vil sandsynligvis bruge Kinas Golden Week, der starter 1. oktober, som en lejlighed til at trække en masse kapacitet ud af markedet.

Det skriver Sea-Intelligence, der forventer, at antallet af aflyste sejladser, eller blank sailings, vil blive det højeste i mange år, da det kommer på et tidspunkt, hvor containermarkedet generelt oplever lavere efterspørgsel og faldende fragtrater - en udvikling, der kommer efter to år med et historisk stærkt og profitabelt marked.