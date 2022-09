Containerraterne på Stillehavet er "kollapset" fra rekordniveau tidligere i år

Spotraterne for containerfragt fra Asien over Stillehavet er i frit fald efter en periode, hvor især ruten over havet til Californien har været den mest indbringende for containerrederierne.

Der har blandt andet været meldinger om rederier i Kina, der kæmper med at finde varer at smide på skibene, da den traditionelle højsæson i år er udeblevet. Og nu peger platformen Xeneta på et reelt kollaps i raterne fra Kina til den amerikanske vestkyst.