Maersk og MSC aflyser sejladser til Europa i oktober

Maersk og alliancepartneren MSC aflyser flere sejladser fra Kina til Europa.

Det indikerer, at rederierne forudser en lavere efterspørgsel efter containerfragt i den kommende tid, skriver analysehuset Alphaliner i sit seneste nyhedsbrev.

”Ruterne er blanke (aflyste, red.) for at tilpasse kapaciteten til den forventede lavere efterspørgsel,” skriver Alphaliner.

Det stemmer samtidig overens med de seneste uger udvikling i raterne, der i sidste uge endnu engang viste fald på flere nøgleruter.

Aflysningerne begynder under den forestående Golden Week i Kina, der falder på den første uge i oktober og vil fortsætte de følgende tre uger. Golden Week betyder desuden som regel, at der er mindre arbejdskraft i både havne og terminaler i Kina, fordi de ansatte deltager i helligdagsugen.

Ved at aflyse sejladser forsøger man at regulere og styre den tilgængelige kapacitet, som i sidste ende er med til at holde hånden under fragtpriserne.

I alt har Maersk, der sejler på ruterne mellem Kina og Nordeuropa sammen med partneren MSC, planlagt ni aflysninger i perioden, skriver Alphaliner.

De to rederiers alliance på ruterne går under navnet 2M.



Også flere af de øvrige rederier, der sejler på ruterne, forventer lavere efterspørgsel og har skåret i sejlprogrammet. Ifølge Alphaliner er der dog ikke meldt noget konkret ud.



Det er normal praksis, at enkelte sejladser aflyses i forbindelse med Golden Week og den efterfølgende periode.

11 pct flere containerskibe i 2023 kan få markedet til at tilte og presse indtjeningen

Maersk har laveste driftsmargin blandt konkurrenter - men modstår pres

Slut på festen - containerraterne falder