FMC truer MSC med "udeblivelsesdom" i klagesag i USA

MSC er under hårdt pres i FMC-klagesag. Dommer afviser at forlænge en svarfrist i sagen, hvor en transportkunde beskylder MSC for at manipulere containermarkedet. Hvis MSC ikke fremlægger dokumenter, risikerer rederiet en ”udeblivelsesdom.”