Nye strejker i USA kan forstyrre forsyningskæderne

I denne uge kan der komme nye forstyrrelser i forsyningskæderne i USA, da der er risiko for strejke hos de store togselskaber, som fragter varer til amerikanske virksomheder.

Det skriver Bloomberg News.

Gennem weekenden forhandlede fagforeningerne med togselskaberne for at undgå en konflikt, men der var tilsyneladende ingen reelle fremskridt.

Både Norfolk Southern, Union Pacific og CSX har efterfølgende annonceret nødplaner for det tilfælde, at en strejke bryder ud, og BNSF, som ejes af Berkshire Hathaway, Warren Buffetts investeringsselskab, opfordrede i et brev sine kunder til at lægge pres på politikerne i Kongressen for at gribe ind.

Maersk Line afviser nye bookinger på import

En strejke vil blot gøre ondt værre, for i forvejen kæmpes der flere steder med forstoppelse logistikken. Tidligere i september meddelte eksempelvis Maersk Line, at selskabet ikke ville tage imod yderligere bookinger på import i Fort Worth i Texas på grund af ”alvorlig forstoppelse”, skriver Bloomberg News.

10 ud af 12 fagforeninger, som dækker togområdet, har indgået nye overenskomster, men de to resterende, der omfatter 90.000 medarbejdere i sektoren, har indtil videre ikke kunnet blive enige med arbejdsgiverne.

De to fagforeninger, som blandt andet organiserer togførerne og konduktørerne, mener, at deres medlemmer ikke er tilstrækkeligt beskyttet mod fyringer i tilfælde af sygdom, eller hvis de går til lægen.

En strejke i togfragten vurderes at kunne koste den amerikanske økonomi 2 mia. dollar om dagen. I den seneste opgørelse - for 2020 - udgjorde togfragt omkring 28 pct. af den samlede fragt i USA.

