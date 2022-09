Chartrede skibe skal reducere risiko for grønne fejlinvesteringer for Hapag-Lloyd

Hapag-Lloyd, der er verdens femtestørste containerrederi med base i Hamborg, har indgået et antal charteraftaler, som i de kommende år kan reducere rederiets risiko for at foretage fejlinvesteringer i den grønne omstilling.

Charteraftalerne, såkaldte forward-fixed aftaler, giver Hapag-Lloyd mulighed for at chartre containerfartøjer på et senere tidspunkt, hvis rederiet får behov for mere tonnage, men vil også kunne bruges til at udsætte risikable investeringer i grøn teknologi.