11 pct flere containerskibe i 2023 kan få markedet til at tilte og presse indtjeningen

Flere nye containerskibe rammer vandet og presser udbudet op over efterspørgslen. I 2025 vil kapaciteten være 30 pct. større end før pandemien. Det vil lægge pres på fragtraterne. Mange privatejede rederier er et problem for disciplinen, mener Barclays.