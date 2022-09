Fragtraterne dykker mod bunden i Sydøstasien ifølge HSBC

Fragtraterne for containerfragt i Sydøstasien er faldet markant i starten af september og er nu på et lavere niveau end for et år siden ifølge HSBC Global Research. Banken estimerer, at raterne vil falde yderligere før de når bunden.

Rateindekset The Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) er faldet 9,7 pct. i denne uge i forhold til ugen forinden og ligger nu 37 pct. lavere end på samme tidspunkt sidste år.