Maersk ser små tegn på bedring i travle europæiske havne

Strejker og overfyldte havne har skabt store forsinkelser og forstyrrelser i flere europæiske havne, men nu er der tegn på bedring.

Det fremgår af den seneste markedsopdatering fra A.P. Møller-Maersk.

I lang tid har det været havnene på den amerikanske vestkyst, der har været den største hovedpine for rederierne, men på det seneste har Nordeuropa og flere havnestrejker kæmpet med om opmærksomheden. På det seneste har situationen dog været mere stabil, hvilket ikke mindst skyldes, at nylige strejker i både Tyskland og Storbritannien er afsluttet.

”Overbelastede terminaler og overfyldte havne har skabt markante forstyrrelser på tværs af Europa de seneste måneder, men vi ser forbedringer i forhold til stabiliteten på grund af den beredskabsindsats, vi har iværksat i nøglehavne,” skriver Maersk.

Transportkoncernen har blandt andet benyttet sig af alternative terminaler og skaffet ekstra transport på landsiden til at aflaste.

Situationen er også bedret af, at fagforbundet ver.di og arbejdsgiverne i ZDS i Tyskland for nyligt er nået til enighed om en lønaftale, efter uenigheder løbende har været skyld i strejke i tyske havne.

”Mens en aftale frem til maj 2024 er godt nyt for logistikoperatørerne på tværs af Europa, er der fortsat en lille risiko for, at arbejderne går i strejke uden fagforbundets opbakning. Maersk fortsætter med at gøre alt, hvad selskabet kan, for at forhindre strejke og holde kunderne opdateret, hvis det skulle ske,” skriver Maersk.

I Storbritannien var der i sidste måned strejke i nøglehavnen Felixstowe, som skabte forsinkelser, og fra 19. september er der varslet strejke i Liverpool.

