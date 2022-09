Maersk vil lukke krænkelsessager med forlig - kan føre til million-erstatning til to kvinder

Maersk har sat en meget omtalt retssag om voldtægt og sexchikane på et Maersk-skib på pause for at forhandle et forlig. Rederiet er sagsøgt af tidligere skibskadet Hope Hicks og en anden kvinde for ikke at tage ansvar. Forlig kan ende med millionerstatning.