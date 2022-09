CMA CGM vil sætte fart i sin grønne omstilling med milliard-fond

Det franske containerrederi CMA CGM vil øremærke 1,5 mia. dollar, som rederiet vil investere i at fremskynde omstillingen til vedvarende energi ifølge en pressemeddelelse.

Satsningen skal ske via en ny energifond, Special Fund for Energies, som skal ” understøtte den industrielle fremstilling af ny brændsler og mobilitets-løsninger med et lavt CO2-udslip på tværs af Gruppens forretningsbase (shipping til havs, over land og via luftfragt; havne og logistik; kontorer),” hedder det i meddelelsen.