Cosco Shipping International udpeger ny vicedirektør for gruppen

Rederi- og logistikvirksomheden Cosco Shipping International har udnævnt Lan Chunhai som ny Executive Vice President for gruppen ifølge en meddelelse.

Lan Chunhai (55) får ansvar for den daglige drift samt administrative opgaver, hedder det i meddelelsen. Han har arbejdet for Cosco Shipping International i en årrække og kommer fra en stilling som vicedirektør for virksomhedens Research & Consulting Centre/Technology Centre.