Maersk vil rulle platform fra nyt opkøb ud globalt

Det ca. 27 mia. kr. dyre opkøb af det Hongkong-baserede logistikselskab LF Logistics er nu faldet endeligt på plads for A.P. Møller-Maersk.

Selskabet indgik aftalen i slutningen af 2021, og i et interview med Financial Times fortæller Ditlev Blicher, chef for Maersk i Asien og Stillehavet, at købet spiller en vigtig rolle i planerne om at blive en såkaldt integrator, der kan hjælpe kunder med transportbehov fra A-Z.

Desuden vil opkøbet øge Maersks indtog i Asien, men selskabet vil også kunne bruge dets kompetencer globalt.

”Ikke alene vil det låse op for væksten i Asien, vi har også planer om at gøre platformen global,” siger Ditlev Blicher.

LF Logistics har 223 distributionscentre i Asien og har mere end 400 globale varebrands som kunder. Dem hjælper selskabet med hele håndteringen af transport og opbevaring af varerne, til de er ude hos forhandlere eller slutkunden - hvad der i logistiktermer ofte benævnes som ”fulfilment”.

Ifølge Ditlev Blicher står Maersk kun for fulfilment-opgaver i USA, og derfor vil man altså bruge it-platformen hos LF Logistics til at udvide til resten af verden.

Det opkøbte selskab ventes at have en omsætning på 1 mia. dollar, svarende til 7,4 mia. kr., for seneste regnskabsår og en driftsindtjening på 250 mio. dollar.

Ifølge Ditlev Blicher ventes Maersk dog at kunne øge selskabets omsætning ”meget betydeligt.”

”Vi kigger på at vokse den (omsætning, red.) mange gange. Vi ser ikke på små vækstparametre, hverken i Asien eller globalt.”

(Denne artikel er leveret af vores søstermedie MobilityWatch.)

Maersk gennemfører milliardkøb af LF Logistics