Store virksomheder har lagt forsyningskæderne om, viser undersøgelse

En undersøgelse, som omfatter 1450 beslutningstagere fra en række store virksomheder, viser at de høj grad har justeret deres forsyningskæder i kølvandet på coronapandemien.

Over 60 procent har opbygget større lagre og udvidet antallet af leverandører for at minimere risikoen i transportleddet, som har været hårdt ramt de seneste par år.