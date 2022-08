Frygt for havnestrejke giver rekordstor forskel på rater mellem USAs øst- og vestkyst

Afskiberne er så bekymrede for, at de amerikanske vestkysthavne skal blive ramt af strejke under de aktuelle overenskomstforhandlinger, at de i stedet benytter havnene på den amerikanske østkyst, som nu er ramt af alvorlige flaskehalse.

Ifølge analysehuset Xeneta er flytningen af containertrafik fra vest til øst i USA så markant, at forskellen i spotrater på øst- og vestkysten er rekordhøj for fragt mellem Fjernøsten og USA.