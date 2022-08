MPC hæver forventningerne for 2022 efter stærkt andet kvartal

Containerrederiet MPC Container Ships hæver forventningerne til hele året til en omsætning i størrelsen 579-585 mio. dollar og et driftsresultat (ebitda) på 470-490 mio dollar.

Ifølge en regnskabsmeddelelse skyldes de styrkede forventninger til året, at andet kvartal har givet MPC Container Ships markant fremgang, og at raterne ser ud til at forblive høje året ud.