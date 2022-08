Maersk holder nyhed om stor investering i Suez-terminal ud i strakt arm

En række internationale medier har i de seneste dage berettet om, at Maersk har indgået en aftale om at investere 500 mio. dollar, svarende til 3,7 mia. kr., i en udvidelse af Suez Canal Container Terminal i Port Said i Egypten.

Maersk er gennem APM Terminals majoritetsejer i terminalen, men ifølge Maersk er der tale om en misforståelse.