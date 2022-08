Maersk: Lavt vand i Rhinen og strejke i Felixstowe giver forsinkelser

Sommerens tørke i Europa giver så lav vandstand i Rhinen, at sejlads med pramme er indstillet mange steder, og problemerne forplanter sig til andre led i transportkæderne, advarer Maersk i en advisory update om Rotterdam Havn og Nordeuropa til sine kunder.

”Situationen for pramme er ved at blive mere kritisk, da vandstanden i Rhinen fortsat falder. Målepunktet Kaub rapporterer om en vandstand under 40 centimeter-mærket, hvilket gør pramsejlads umulig til og fra mange steder. Dette skaber yderligere pres på andre transportformer, og yderligere forsinkelser er uundgåelige på dette tidspunkt,” skriver Maersk.