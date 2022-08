Reefer-rater topper i efteråret - derefter venter langsomt fald

Markedet for kølecontainere - reefers - er usædvanlig lukrativt for rederierne i øjeblikket med rater, der er steget voldsomt inden for det seneste år - og med yderligere stigninger i tredje kvartal ifølge analysehuset Drewry.

Stigningen i reefer-raterne modsvarer de høje rater for tørre containere, og Drewry regner med, at reefer-raterne vil slå raterne for tørre containere i tredje kvartal.