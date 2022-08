Rolf Habben Jansen parat til flere opkøb inden for containerindustrien

Hapag-Lloyd er vokset inden for det seneste år i takt med et boomende containermarked, og står det til CEO Rolf Habben Jansen, er den tyske virksomhed, der er verdens femtestørste containerrederi, indstillet på at fortsætte ekspansionen.

Det gælder både den interne organiske vækst, som det gælder overtagelsen af selskaber og rederier inden for industrien.