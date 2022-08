Flaskehalsene tager til på strækningen fra Europa til USA

Havne verden over kæmper stadig med store flaskehalse og forsinkede skibe, men hvor forsinkelserne er lettet en smule på containerbranchens hovedåre fra Asien til Nordeuropa, er udviklingen gået den modsatte vej på strækningen over Atlanterhavet.

På ruten fra Nordeuropa til den amerikanske østkyst bruger skibene i snit 52 dage på en rundtur, hvilket ifølge Alphaliner betyder, at de ankommer i gennemsnit 13 dage for sent i Europa til deres næste tur.