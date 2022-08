DNB: Så mange milliarder har Maersk i sin krigskasse frem mod 2023

Rekordresultat efter rekordresultat har rullet ind for verdens næststørste containerrederi.

I takt med rekordindtjeningerne er rederiets krigskasse og dermed evne til at gennemføre opkøb svulmet op. DNB Markets anslår over for ShippingWatch, at det samlet set nok drejer sig om et trecifret milliardbeløb i danske kroner.