De næste otte uger er der åbnet for ris og ros af containerrederiernes tætte samarbejde

Frem til den 3. oktober kan containerrederierne og deres kunder give deres mening til kende til EU-Kommissionen om de specielle konkurrenceregler, som rederierne har tilladelse til at arbejde under.

For de næste otte uger er det muligt for alle interesserede parter at give udtryk for deres holdning til de undtagelser fra de almindelige konkurrenceregler, der bl.a. gør det muligt for konkurrerende containerrederier at benytte plads på hinandens skibe.