PIL vender minus til stort plus for 2021

Det Singapore-baserede containerrederi Pacific International Lines (PIL) har kæmpet med underskud siden 2018, men nu har det ekstreme fragtmarked med rekordrater sendt selskabet tilbage i sort.

Således skriver den Singapore-baserede avis Business Times, at PIL har vendt et underskud på 44,7 mio. dollar i 2020 til et overskud på hele 2,5 mia. dollar for 2021.

Omsætningen lander på over 5,8 mia. dollar for sidste år, viser dokumenter PIL har indgivet til finanstilsynet i Singapore, skriver avisen.

Den markante turnaround kommer efter en række svære år for containerrederiet, hvor især 2018 og 2019 var en prøvelse, så det måtte igennem en større restrukturering, der først var endelig på plads i foråret 2021.

PIL har bl.a. nydt godt af, at rederiet især er til stede på markeder, hvor konsolideringen er mindre end på de helt store trades og priserne derfor er anderledes. Det gælder for eksempel intra-Asia, og det er også her, at rederiet har indsat flere skibe under pandemien.

Det fortalte Lars Kastrup, der er president for PIL sammen med Gan Chee Yen, i et interview med ShippingWatch i april.

