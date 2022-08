Maersk risikerer at miste attraktiv særregel efter rekordresultat

Timingen kunne måske have været bedre for den globale containerindustri, der skovler gigantiske resultater ind for tiden på at fragte varer over verdenshavene for kunder som detailkæder og logistikselskaber.

I alt fald hvis man ser på de specielle konkurrenceregler, som industrien kan arbejde indenfor, og som er ret unikke i en bredere erhvervssammenhæng. Og som kunderne er yderst kritiske overfor.