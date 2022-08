Lockdowns og krigen i Ukraine skar fem pct af ONE's voluminer

Mens resultaterne tordner i vejret for den globale containerindustri, begynder usikkerden også at hobe sig op. For selvom raterne er så høje, at et sivende marked ikke ændrer det store ved bundlinjen for den samlede industri, er der en lang række faresignaler, som inden længe kan ændre billedet for for en industri, der har befundet sig på toppen i et par år i forlængelse af coronapandemien.

Det Singapore-baserede contaerrederi ONE kom som det seneste med regnskab i fredags og kunne præstere et rekordresultat på hele 5,5 mia. dollar mod 2,5 mia. dollar i samme periode sidste år.

Det fremgik af rederiets kvartalsrapport, der på grund af forskudt regnskabsår fremlægger resultaterne for første kvartal.

Men ifølge ONE’s CEO Jeremy Nixon er der mange risici at holde øje med eller guide udenom, hvis man læser hans kommentar til regnskabet, der blev udsendt efterfølgende.

Kollaps i Sri Lanka er advarsel

”Vi fortsætter med at se højere driftsomkostninger foranlediget af global inflation og trængsel både i havne og indenlands. Arbejdskonflikter medvirker til at skabe flaskehalse i havnene: I de seneste uger har vi set havnestrejker i Tyskland, jernbanestrejker i Storbritannien og lastbilstrejker i Sydkorea og USA. Vi har sat skibenes hastigheder op for at overholde tidsplaner, hvilket har øget vores brændstofsforbrug. Vi har desuden set stigende udgifter til kontorer og IT samt stigende skatter,” lyder det fra Nixon, som også ser oprørerne i Sri Lanka som en mulig advarsel om, hvad der kan ske andre steder.

”Det nylige kollaps i Sri Lankas regering og i landets økonomi er desuden en advarsel til andre vækstøkonomier. Vil disse globale udfordringer føre til aflysninger af produktionsordrer, en stigning i lagerbeholdninger og en væsentlig reduktion i containermængder?”

Indtil videre har usikkerheden på globalt plan ikke slået igennem overordnet set på ONE’s voluminer på halvårsbasis. Men kombinationen af lockdowns i Kina og aflyste bookinger fra Rusland har betydet en nedgang på fem pct. i håndterede containere i kvartalet fra april til juni.

ONE har dog i løbet af året allerede manifesteret sig som en af de ekspansionsivrige aktører.

Rederiet har iværksat en udvidelse af sin flåde på ti 13.700 teu containerskibe gennem en investering på 1,6 mia. dollar. Skibene forventes at blive leveret i 2025.

Herudover meldte ONE sin ti-års strategi ud i foråret, der indebærer en samlet investering på 20 mia. dollar, som indebærer både nybygninger, indchartring af skibe på lange konktrakter og udbygning af terminaler og havne.

