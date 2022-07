Maersk afviser at tilbyde rabatter på fragt til kunderne

Kunderne hos Maersk skal ikke regne med en rabat på containerfragt.

For selv om konkurrenten, franske CMA CGM, har bøjet sig for et politisk pres og sænket sine fragtrater for store franske detailkæder og forbruger i et forsøg på et bekæmpe prisstigninger i landet, har Maersk altså ikke tænkt sig at gøre det samme.

Sådan lyder det i en kommentar til ShippingWatch.

”Vi tror på en åben markedsøkonomi og anser alle vores kunder for vigtige uanset branche eller oprindelse. Derfor overvejer vi ikke at tilbyde rabatter til udvalgte kunder baseret på, hvor de har hovedkontor,” skriver Maersk.

Flere partier herhjemme har opfordret til, at blandt andet Maersk viser samfundssind ved at sænke sine priser for at hjælpe danske virksomheder, som har betalt dyrt for at få varer hjem under pandemiens logistiske kaos.

Stort problem

Som ShippingWatch netop har beskrevet, kæmper danske virksomheder lige nu med ekstreme fragtpriser og derfor sendes der også opfordringer til myndighederne om at sikre fair konkurrence.

”Mange af vores medlemmer oplever at fragtpriserne og tiderne i forbindelse med leverancer fra Asien, er et af deres helt store problemer,” sagde SMV Danmark, der repræsenterer de små og mellemstore virksomheder, i en kommentar til ShippingWatch.

Også OECD mener, at containerindustrien har alt for gode vilkår og opfordrede for nylig til at skærpe konkurrencereglerne for containershipping og tydeliggøre myndighedernes krav til sektoren.

CMA CGM, besluttede sig for at give rabat til udvalgte selskaber i Frankrig for at hjælpe regeringen med at tøjle den løbske inflation. En rabat, som CMA CGM i sidste uge hævede yderligere efter et politisk pres.

”Disse tiltag repræsenterer reduktioner på op til 25 pct. i fragtraten,” konkluderede CMA CGM. Rabatterne, der træder i kraft 1. august, vil være gældende et år.

Danske virksomheder kræver mere gennemsigtighed på dyrt fragtmarked

CMA CGM bøjer sig for politisk pres og giver yderligere rabatter til kunder