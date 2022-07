Raterne på de lange containeraftaler ser ud til endeligt at have toppet

Efter at spotraterne på containermarkedet er vendt oven på måneder med stigninger, ser turen nu også ud til at være kommet til de lange kontrakter.

I alt fald vurderer analysefirmaet Xeneta, at priserne på de lange kontrakter kan have toppet og altså også begynder at rejse sydover til gavn for kunderne. Niveuaet er dog stadig højt, idet raterne er gået i vejret med ikke mindre end 112 pct. sammenlignet med sidste sommer og 280 pct., hvis man sammenligner med juli 2019.