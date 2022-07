Containerrederiernes kunder opfordrer til at ændre konkurrencereglerne

Der bør ske en øjeblikkelig revision af konkurrencereglerne inden for containershipping, mener ti brancheorganisationer, der repræsenterer speditører, havneoperatører og afskibere.

I en fælles opfordring lægger de vægt på, at EU-Kommissionen bør kigge nærmere på den såkaldte gruppefritagelsesforordning for konsortier for containerrederier.