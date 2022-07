Proppede havne på USA's vestkyst står over for ny trussel

Chaufførerer kvalte mandag containertrafikken i havnen i Oakland på den amerikanske vestkyst.

Mere end 100 chauffører og operatører stormede to havneterminaler i protest mod en statslov kendt under navnet ”AB5”, der gør det sværere for uafhængige entreprenører at transportere varer, og dermed mener chaufførerne, at loven kan begrænse arbejdskraften i de allerede pressede havne. Det skriver Reuters.

Protesten forhindrede lastbiler at komme ind til terminalerne, fremgår det.

Forstyrrelserne kommer på et tidspunkt, hvor amerikanske havnearbejdere, deres stærke fagforening ILWU, samt arbejdsgiverne i de amerikanske havneterminaler på vestkysten, Pacific Maritime Association (PMA) forhandler nye arbejdskontrakter.

Siden corona-pandemien brød ud i foråret 2020 har det ikke kun været den søbårne transport, containertrafikken, der har været ramt af forsinkelser og flaskehalse i kølvandet på en stor vareefterspørgsel hos amerikanerne.

Containerhavnene og de indenlandske transportsystemer, som godstrafikken på skinner, og lastbiltransporten har også været under pres.

Mandag nedsatte den amerikanske præsident, Joe Biden, et slags kriseudvalg, der skal løsne op for en to år gammel tvist i de amerikanske forsyningskæder mellem jernbaneselskaber og fagforeningerne.

En tvist, som også sætter tydelige spor i containerhavnene, der er proppet med uafhentede containere.

Californiens havne håndterer omkring 40 pct. af containergodset, der kommer ind i USA.

