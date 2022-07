Containerrater fra Kina til Los Angeles fortsætter ned

Prisen for at få flyttet en container fra Kina til Los Angeles på den travle amerikanske vestkyst fortsætter med at falde.

I den seneste uge er prisen dykket 1,1 pct. til 7480 dollar for en af ofte brugte fyrrefodscontainere, der skal fragtes fra Shanghai til Los Angeles.

Det viser data fra World Container Index (WCI), der opgøres af konsulenthuset Drewry.

Ikke siden 17. juni sidste år, hvor prisen var 6358 dollar for en container af samme størrelse, har prisen været lavere. Den højeste pris i løbet af det seneste år var i september, hvor der skulle betales 12.424 dollar ifølge indekset.

Fra Shanghai til New York på østkysten er prisen faldet 0,1 pct. til 10.164 dollar.

Også fra Shanghai til Rotterdam i Europa er prisen nedadgående. Det koster nu 9182 dollar for en fyrrefodscontainer efter et fald på 1,1 pct. fra forrige uge, og det er det laveste niveau siden maj sidste år.

