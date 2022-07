Ny rapport: Maersk-praksis skader speditører, afskibere og forbrugere

De store containerrederier bruger i tiltagende grad deres styrkeposition på det globale transportmarked til at gennemføre et strategisk indtog på logistikmarkedet i ly af lempelige konkurrenceregler for containershipping.

Det vurderer økonomerne bag en ny rapport, Performance of Maritime Logistics, fra den mellemstatslige organisation International Transport Forum (ITF) under OECD. Rapporten peger på Maersk-selskabet Hamburg Süd som et eksempel på diskutable forretningsmetoder, der ifølge rapporten kalder på en revurdering af konkurrencereglerne for containershipping.