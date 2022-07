Fragtrater fra Kina til Los Angeles rammer laveste niveau i over et år

Priserne på at få fragtet container fra Kina til den travle amerikanske vestkyst fortsætter med at falde og ligger nu på det laveste niveau i over et år.

Den seneste uge faldt prisen for en fyrrefodscontainer, der oftest benyttes på ruten, med 1,1 pct. til 7566 dollar for ruten mellem Shanghai og Los Angeles.

Det viser data fra World Container Index (WCI), der opgøres af konsulenthuset Drewry.

Ikke siden 17. juni sidste år, hvor prisen var 6358 dollar for en container af samme størrelse, har prisen været lavere. Den højeste pris i løbet af det seneste år var i september, hvor der skulle betales 12.424 dollar ifølge indekset.

Priserne fra Kina til USA er blevet presset op henover året, hvor der har været stor efterspørgsel efter varer og ikke nok plads ombord på skibene.

Det er et stigende forbrug under coronakrisen, hvor befolkningen har lagt flere penge i forbrugersvarer, samt lageropbygning hos store amerikanske virksomheder, der har været med til at sende den samlede efterspørgsel i vejret.

Sammen med mangel på hænder og nedlukninger på grund af corona har det været med til at skabe flaskehalse og kødannelser ud for de to travle havne ved Los Angeles, der samlet står for at modtage 40 pct. af de varer, der ankommer til USA.

Over den seneste tid har endnu en situation truet havnen, efter at havnearbejdernes overenskomst stod til at udløbe ved udgangen af juni, hvilket potentielt kunne ende i strejke. Der blev - som ventet - ikke landet en ny aftale inden tidsfristen udløb, men parter på begge sider af forhandlingsbordet har meldt ud, at en strejke ikke lurer lige om hjørnet, og at forhandlingerne fortsætter.

Mens priserne fra Shanghai til Los Angeles falder, er priserne til østkysten, nærmere bestemt New York, steget den seneste uge. Her var fremgangen 0,2 pct. til 10.175 dollar.

Også fra Shanghai til Rotterdam i Europa er priserne steget - her med 0,4 pct. til 9280 dollar.

