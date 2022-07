Cosco venter markant fremgang i første halvår

Cosco Shipping meddelte onsdag, at rederiet venter, at indtjeningen i første halvår vil være være steget med 74 pct. til 64,7 mia. yuan. Det er ifølge Bloomberg News bedre end ventet af analytikerne.

Fremgangen er drevet af høje fragtrater på de bedste ruter som følge af stram kapacitet og overbelastning af havnene.

Rederiet henviser også til højere transportefterspørgsel fra virksomheder, der søger at opbygge lagerbeholdning som følge af de pandemi-udløste produktionsforstyrrelser, skriver Dow Jones Newswires.

Prognosen for første halvår indikerer ifølge finanshuset CICC, at indtjeningen er steget med 71 pct. i andet kvartal i forhold til andet kvartal året forinden, skriver Bloomberg News.

Det er ifølge finanshuset en rekord, og det tilskrives nye ordrer.

Analytikere fra CICC heriblandt Liu Gangxi anser det som meget sandsynligt, at rederiet laver overskud på bundlinjen i 2022, selv hvis shippingpriserne falder som følge af stigende ordrer.

Det er usandsynligt, at der vil være konkurrence blandt rederier om at købe flere skibe for at øge kapaciteten, da mange bruger deres kontanter til at betale udbytte, tilbagekøbe aktier og deltage i opkøb og fusioner, vurderer CICC.

