MSC er container-shippings vækstkonge ifølge analysehus

Med skyhøje fragtrater og flaskehalse i mange havne var ledig kapacitet den knappe ressource, der skilte vindere og tabere i containerindustrien i første halvår viser en opgørelse fra analysehuset Alphaliner.

Mens den samlede containerflåde kun voksede 1,7 pct. på verdensplan i årets første seks måneder, lykkedes det ikke desto mindre for fire store containerrederier at forøge deres kapacitet markant i et marked, hvor der ellers er knaphed på både nye og brugte skibe.