Drewry ser begyndelsen til enden på stor container-optur

Meget tyder på, at enden på containerrederiernes store optur er begyndt. Alligevel skal man ikke forvente nogen hurtig ”normalisering” af et helt ekstraordinært marked, der har sendt indtjeningen til vejrs for rederier som Maersk, CMA CGM, Cosco og ONE.

Sådan lyder vurderingen fra Drewry, der i en analyse fremhæver den senere tids fald i spotrater som et parameter, der tyder på, at markedet for alvor er vendt.