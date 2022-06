Maersk ændrer procedure i krænkelsessager efter bødeslagsmål i USA

Først fik Maersk en bøde for ikke at have indberettet en alvorlig sag til de amerikanske myndigheder om formodede seksuelle krænkelser mod en skibskadet på et Maersk-skib i 2014 og 2015.

Siden fik Maersk medhold i en appel, hvor det danske containerrederi havde klaget over den bøde, som US Coast Guard havde givet rederiet for ikke at have indberettet en konkret krænkelsessag på skibet Maersk Idhaho tilbage i 2014 og 2015.