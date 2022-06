Maersk: Situationen stabiliserer sig i Shanghai

Det er langsomt ved at blive normal hverdag i havnene i Shanghai oven på de seneste to månedernes omfattende kinesiske coronanedlukninger.

Det meddeler Maersk i en opdatering onsdag.

”Situationen i Shanghai er ved at stabilisere sig, og generelt fungerer havnene i Kina godt - vi holder dog fortsat øje med løsninger, der kan give os fleksibilitet i vores overordnede netværk for at øge pålideligheden for vores kunder,” udtaler Anne-Sophie Zerlang Karlsen, der er chef for Asia Pacific Ocean Customer Logistics hos Mærsk.

Det danske rederi kan melde om, at volumenerne nærmer sig niveauet fra før nedlukningerne, og efterspørgslen ventes at være tilbage til normale niveauer ved udgangen af juni og ventes at stige i juli, der traditionelt er sæsontoppen for mange brancher.

I Europa melder Maersk fortsat om kritiske niveauer af overbelastning - navnlig i Rotterdam og Bremerhaven - der skaber fortsatte driftsmæssige forstyrrelser i de globale forsyningskæder.

Lockdowns har gjort Kina mindre attraktiv for mange virksomheder