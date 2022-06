Markant fald på vej i eksporten fra Kina til USA

Amerikanske importører bestiller markant færre varer i Kina, viser økonomiske data fra både USA og Kina, og dermed kan containerrederiernes gyldne tider være på vej mod en normalisering, vurderer en branchekender.

Den økonomiske rapport China Beige Book om udviklingen i kinesisk økonomi bekræfter tendenser fra USA, der for nylig viste, at amerikanske importører er godt i gang med at reducere deres køb af kinesiske varer i takt med, at amerikanske forbrugere flytter en del af deres forbrug fra fysiske varer til services.