Med fald i spotrater kan Maersks og rederiers kontrakt-indtjening komme under pres

De faldende spotrater på containerfragt kan komme til at sætte containerrederiernes enorme indtjening under et gevaldigt pres, fordi en voksende del af rederiernes indtjening kommer fra kontraktkunder, og de kan være på vej væk.

Det forudser Bjørn Vang Jensen, rådgiver hos Sea-Intelligence og tidligere logistikchef hos Electrolux, og Peter Sand, chefanalytiker hos analysefirmaet Xeneta.