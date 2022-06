Analysehus ser tegn på svækkelse af container-spotrater

I de seneste to uger er der sket en svækkelse af spotraterne i containermarkedet, som er langt større, end hvad der alene kan forklares med sæsonmæssige effekter.

Sådan lyder vurderingen fra Sea-Intelligence, og ifølge analysehuset er der nu større sandsynlighed for, at raterne kan stå foran et større fald og være på vej mod et mere normalt niveau.